Российские артисты записали альбом для помощи пострадавшим при теракте в "Крокусе"

Проект поддержали все российские музыкальные стриминговые площадки.

Российские артисты записали музыкальный альбом "Голос мой услышь" с песнями советского исполнителя Муслима Магомаева, все доходы от стримингового проекта будут направлены на оказание помощи пострадавшим в результате теракта, произошедшего на территории подмосковного концертного зала "Крокус Сити Холл". Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы онлайн-сервиса "VK музыка".

12 песен, которые записали российские исполнители. Все доходы от стриминга и прослушивания песен будут направлены пострадавшим от теракта 22 марта в "Крокус сити холле", который носит имя великого певца Муслима Магомаева сообщение пресс-службы "VK музыки"

Уточним, что в записи сборника приняли участие: Владимир Пресняков, Стас Михайлов, "Любэ", Валерия, Полина Гагарина, Ваня Дмитриенко, Баста, "Три дня дождя", Macan, Hammali, Navai, Люся Чеботина и другие. В альбоме прозвучат городские романсы, симфонический оркестр и многое другое. Стихотворение в интро читает Федор Бондарчук. Организатором записи данного альбома выступила "VK музыка". Сейчас проект поддержан всеми отечественными музыкальными ресурсами. Композиуии можно услышать на платформах "VK музыка", "Яндекс музыка", "МТС музыка" и в HiFi-стриминге "Звук".

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Фото и видео: VK музыка