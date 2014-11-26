"Мы помним. Мы скорбим": Беглов обратился к петербуржцам в годовщину теракта в "Крокусе"

Губернатор Александр Беглов обратился к петербуржцам в день памяти жертв теракта в Красногорске, который произошёл два года назад. Глава города подчеркнул, что Петербург вместе со всей страной был един в скорби по погибшим и в стремлении помочь их близким.

Два года назад жестокий и бесчеловечный теракт в подмосковном Красногорске унёс жизни многих мирных людей, навсегда изменил судьбы сотен семей. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Беглов напомнил, что в Петербурге появились мемориалы, к которым горожане несли живые цветы и игрушки. На Дворцовой площади прошла акция "Петербург скорбит" — были зажжены тысячи свечей.

Губернатор отметил, что благодаря профессионализму правоохранительных органов убийцы были быстро задержаны. 12 марта 2026 года 2-й Западный окружной военной суд вынес приговор: четверо исполнителей теракта и 11 пособников получили пожизненное заключение, ещё четверо — лишение свободы на сроки от 19 до 22 лет.

Сегодня, в день памяти, наши слова соболезнования и поддержки всем, кто потерял родных людей. Мы помним. Мы скорбим. Мы — вместе. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Фото: crocus-hall.ru