Защита участников теракта в "Крокусе" обжаловала приговор

Адвокат одного из фигурантов уголовного дела сообщил об апелляции.

Представители защиты четырех исполнителей теракта в концертном зале "Крокус сити холл" (Шамсидин Фаридуни*, Далерджон Мирзоев*, Мухаммадсобир Файзов* и Саидакрами Рачабализода*, внесены в перечень террористов в РФ) и их пособники обжаловали судебный приговор в апелляционной инстанции. Соответствующее заявление журналистам сделали адвокаты осужденных лиц.

Мы подали краткие апелляционные жалобы на приговор нашим подзащитным. источник новостного агентства "ТАСС"

Стороны защиты пояснила, что адвокаты остальных осужденных граждан также подали краткую жалобу на вынесенный приговор. Ранее адвокаты осужденных заявили прессе о том, что считают приговор чрезмерно жестоким для своих клиентов.

* Внесены Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности.

