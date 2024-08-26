Беглов поздравил петербуржцев с праздником Навруз

Губернатор Александр Беглов поздравил жителей Петербурга с Наврузом — древним праздником ираноязычных и тюркских народов. В своём обращении глава города подчеркнул, что в объявленный Президентом Год единства народов России празднование Навруза приобретает особое значение, подчёркивая многообразие культур и традиций, которые объединяют страну.

Отмечаемый в день весеннего равноденствия Навруз стал символом, понятным каждому: он связан с возрождением природы, надеждами на лучшее, пожеланиями счастья родным и близким. Праздник обращает к незыблемости высоких духовных и нравственных ценностей, уважению к памяти предков, семейным традициям.

Петербург объединяет людей разных национальностей. К празднованию Навруза национально-культурные объединения города подготовили концерты, выставки народных промыслов. Главное праздничное мероприятие, организованное Домом национальностей при поддержке Правительства Санкт-Петербурга, состоится 28 марта в Историческом парке "Россия — моя история".

Пусть Навруз подарит весеннее настроение, радость и уверенность в завтрашнем дне! Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Фото: ВКонтакте / Александр Беглов