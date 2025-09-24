Владимир Рябовол награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством"

Председатель Комитета по печати и взаимодействию со СМИ удостоен медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Соответствующий указ подписал президент России.

Владимир Рябовол, возглавляющий Комитет по печати и взаимодействию со СМИ, награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Указ подписан президентом России Владимиром Путиным 20 марта 2026 года. В документе отмечается, что чиновник удостоен награды за вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу.

Сам Рябовол признался, что известие о награде стало для него неожиданностью. Он узнал о случившемся от корреспондента, после чего последовали поздравления.

Награжденный выразил благодарность Богу, судьбе и окружающим его людям. Он отметил, что многому учится у губернатора Петербурга Александра Беглова, помощника президента Владимира Мединского, президента Российского книжного союза Сергея Степашина и у каждого из членов городского правительства. Рябовол подчеркнул, что ошибки недопустимы, поскольку экзамен он сдает самой требовательной комиссии — жителям города.

Глава комитета также поблагодарил свою команду, без которой, по его словам, такой высокой оценки не случилось бы. Он добавил, что служит России и Санкт-Петербургу.

Ранее Александр Беглов вручил Ксении Шойгу знак отличия "За заслуги перед Санкт-Петербургом".

