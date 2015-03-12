Трамп примерил золотую медаль ОИ-2026

Глава Белого дома провел встречу со сборной США по хоккею.

Президент США Дональд Трамп примерил золотую медаль Зимней Олимпиады-2026, прошедшей в Милане. Об этом сообщает NY Post.

Глава Белого дома провел встречу со сборной США по хоккею, которая стала победителем олимпийского турнира. Форвард национальной команды Мэттью Ткачак передал свою золотую медаль Трампу. Американский лидер надел ее и в шутку заявил, что оставит эту награду себе.

Теперь я ее не верну. Выменяю на что-нибудь. Дональд Трамп, президент США

Напомним, в финале хоккейного турнира ОИ-2026 сборная США обыграла в овертайме Канаду со счетом 2:1. Это золото стало третьим в истории олимпийской команды.

Видео: YouTube / Diario AS