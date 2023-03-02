Президент США Дональд Трамп продлил действие санкций против России. Об этом говорится в тексте указа, опубликованного в Федеральном реестре США.
Официально документ будет обнародован сегодня, 20 февраля. В тексте указа говорится, что глава Белого дома продлевает на год действие санкций против России "в связи с чрезвычайной ситуацией на Украине".
Также отмечается, что ситуация с конфликтом на Украине по-прежнему рассматривается Вашингтоном как редставляющая "необычную и чрезвычайную угрозу" национальной безопасности и внешней политике США.
Ранее Трамп назвал предстоящие в Женеве переговоры по Украине простыми.
Фото: YouTube / The White House
