Юноша, спасший товарища в Муринском парке, награжден медалью

Дмитрий, ухватившись за ограждения, вытащил пострадавшего и отвел его к родителям.

Сын сотрудника Росгвардии из Петербурга награжден медалью "За спасение погибавших на море". В апреле 2024 года юноша спас товарища в Муринском парке, который провалился под лед.

Дмитрий, ухватившись за ограждения, вытащил пострадавшего и отвел его к родителям. Учебное заведение попросило о награждении спасителя. Соответствующий приказ подписал председатель Центрального совета Всероссийского общества спасения на водах Петр Нелезин.

Ранее мы рассказывали о том, что на Ладожском озере в Ленобласти спасли трех рыбаков. Их обнаружили и доставили на берег спасатели Новой Ладоги.

Фото: пресс-служба Росгвардии по СЗФО