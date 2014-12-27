  1. Главная
Юноша, спасший товарища в Муринском парке, награжден медалью
Сегодня, 11:58
Дмитрий, ухватившись за ограждения, вытащил пострадавшего и отвел его к родителям.

Сын сотрудника Росгвардии из Петербурга награжден медалью "За спасение погибавших на море". В апреле 2024 года юноша спас товарища в Муринском парке, который провалился под лед. 

Дмитрий, ухватившись за ограждения, вытащил пострадавшего и отвел его к родителям. Учебное заведение попросило о награждении спасителя. Соответствующий приказ подписал председатель Центрального совета Всероссийского общества спасения на водах Петр Нелезин. 

Ранее мы рассказывали о том, что на Ладожском озере в Ленобласти спасли трех рыбаков. Их обнаружили и доставили на берег спасатели Новой Ладоги. 

Фото: пресс-служба Росгвардии по СЗФО 

