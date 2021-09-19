  1. Главная
На Ладожском озере в Ленобласти спасли трех рыбаков
Сегодня, 9:43
Их обнаружили спасатели Новой Ладоги и доставили на берег.

На Ладожском озере состоялись поисковые работы, рассказали в Аварийно-спасательной службе Ленобласти. 

Ночью в ведомство поступило сообщение о том, что трое мужчин на лодке ушли на рыбалку и не могут вернуться к берегу. Их обнаружили спасатели Новой Ладоги и доставили на берег. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: в лесу в Гатчинском районе мужчину искали неделю. Пострадавшего эвакуировали совместно со спасателями города Тосно. 

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти 

