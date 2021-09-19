На Ладожском озере в Ленобласти спасли трех рыбаков

Их обнаружили спасатели Новой Ладоги и доставили на берег.

На Ладожском озере состоялись поисковые работы, рассказали в Аварийно-спасательной службе Ленобласти.

Ночью в ведомство поступило сообщение о том, что трое мужчин на лодке ушли на рыбалку и не могут вернуться к берегу. Их обнаружили спасатели Новой Ладоги и доставили на берег. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти

