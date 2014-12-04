  1. Главная
В лесу в Гатчинском районе мужчину искали неделю
Пострадавшего эвакуировали совместно со спасателями города Тосно.

На восьмой день поисков мужчину вывели из лесного массива в Гатчинском районе. Об этом рассказали в Аварийно-спасательной службе Ленобласти. 

Еще 10 сентября в ведомство поступила информация о том, что в лесу около деревни Каушта заблудился местный житель. Его обнаружили накануне волонтеры отряда "ЛизаАлерт". Пострадавшего эвакуировали совместно со спасателями города Тосно и передали сотрудникам скорой помощи. Все обстоятельства случившегося уточняются. 

Ранее на Piter.TV: известный патологоанатом Борис Ариэль исчез после прогулки у озера под Петербургом. 

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти 

