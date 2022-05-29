Известный патологоанатом Борис Ариэль исчез после прогулки у озера под Петербургом

Поисковые работы продолжаются.

Известный патологоанатом, заслуженный врач РФ Борис Ариэль пропал во время утренней прогулки у озера Сестрорецкий Разлив. Как сообщают источники, мужчина ушел из дома рано утром и до сих пор не вернулся. Об этом пишет 78.ru.

По информации знакомых врача, каждый день около 7 часов утра он выходил на прогулку и обычно возвращался к 8-9 часам. Когда Ариэль не вернулся в привычное время, знакомые организовали поиски. На пляже они обнаружили его вещи, но самого врача нигде не было.

По последним данным, мужчину видели около 9 утра плавающим в озере. Свидетели отмечают, что он был бодр и сообщил, что у него всё в порядке. Ариэль регулярно занимается плаванием даже в пасмурную погоду. Последний раз врача видели примерно в 300 метрах от места, где он оставил свои вещи.

К поискам привлечены пожарные, поисково-спасательная служба и водолазы. Специалисты с помощью специального оборудования обследуют акваторию озера, параллельно прочесывая береговую линию. На место происшествия прибыли водолазы для подводного обследования дна.

Ранее Piter.TV сообщал, что спасатели нашли заблудившуюся в лесу Лужского района женщину.

Фото: pxhere