С начала года со льда в Петербурге спасли 240 человек, четверо погибли

Накануне в районе Дубковского шоссе эвакуировали троих, включая ребёнка.

Вчера вечером, 21 марта, со льда Финского залива в районе Дубковского шоссе спасатели МЧС эвакуировали трёх человек, включая ребёнка. С начала 2026 года с водоёмов Петербурга спасли уже 240 человек, из них шестеро детей. Всего зарегистрировано 11 происшествий, погибли четыре человека, сообщили в пресс-службе МЧС Петербурга.

В ведомстве отметили, что в выходные дни на льду появляется множество желающих прогуляться, а также рыбаков. Сотрудники МЧС регулярно проверяют водоёмы и излюбленные места отдыха, проводят профилактические рейды и разъяснительные беседы, чтобы предотвратить трагедии и обеспечить безопасность петербуржцев. На выходных мониторинг усилен, но, по словам спасателей, уследить за всеми невозможно.

В МЧС напоминают: весенний лёд — смертельная опасность. Выход на него в период оттепели может привести к трагедии: лёд становится рыхлым и не выдерживает даже одного человека. В случае, если вы стали свидетелем происшествия на воде, необходимо незамедлительно сообщить об этом по номеру 112 или 101.

