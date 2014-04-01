Пожар на Хрустальной улице в Петербурге ликвидирован 48 спасателями

Пожар в Невском районе Петербурга, охвативший автосервис, ликвидирован. В тушении участвуют 48 спасателей и 12 единиц техники.

В Невском районе Санкт-Петербурга ликвидировано открытое горение на Хрустальной улице. Пожар произошел вечером вторника, когда огонь охватил автосервис. На место происшествия оперативно выехали 32 спасателя и восемь пожарных машин. Однако по мере роста угрозы, пожар был переоценен, и ему присвоены дополнительные номера — сначала 1БИС, а позже и номер 2.

По состоянию на 19:44 спасатели сообщили о ликвидации открытого горения. Присвоенный дополнительный номер 1БИС был отменен, и пожар перешел в стадию ликвидации с присвоением номера 1.

На данный момент в тушении пожара участвуют 48 человек личного состава и 12 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало. Сотрудники МЧС продолжают работать на месте, обеспечивая полную безопасность и ликвидируя остаточные очаги возгорания.

