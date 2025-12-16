В Адмиралтейском и Центральном районах Петербурга открылись выставки достижений

Экспозиции стали продолжением проекта "Мой Петербург". Они рассказывают о культуре, соцсфере, здравоохранении и молодёжной политике и будут работать до 10 июля.

В Адмиралтейском и Центральном районах Санкт-Петербурга заработали выставки достижений. Как сообщили организаторы, они стали продолжением масштабного проекта "Мой Петербург". Первая экспозиция открылась в музее "А музы не молчали" школы № 235 имени Шостаковича. Вторая разместилась в администрации Центрального района.

Обе площадки знакомят посетителей с успехами в сферах культуры, социальной политики, здравоохранения и молодёжной политики. Пространства доступны для посещения до 10 июля.

Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что подобные историко-познавательные выставки появятся во всех 18 районах города. По его словам, это не просто экспозиции, а площадки для общения, куда будут приходить ветераны и участники специальной военной операции. Глава города отметил, что особенно важно, чтобы выставки посещало подрастающее поколение: дети должны знать свой район, гордиться им и любить его.

На церемониях открытия вручили памятные знаки "За участие в спецоперации от благодарного Петербурга". Воспитанники спортивных школ олимпийского резерва получили благодарственные письма за призовые места на соревнованиях. Ещё два человека стали обладателями золотых значков ГТО.