Мужчина на мотобуксировщике утонул на озере Макаровское под Петербургом

В Ленинградской области число жертв весеннего льда продолжает расти. За последние дни на водоёмах региона погибли восемь человек, включая одну женщину. Очередная трагедия произошла 20 марта в районе города Каменногорска, где мужчина провалился под лёд на озере Макаровском, сообщили в региональной аварийно-спасательной службе.

По данным спасателей, мужчина ехал на мотобуксировщике, когда лёд не выдержал. Тело погибшего было извлечено из воды в ночь на 21 марта и передано полиции.

Ещё одна смерть зафиксирована 18 марта на озере Комсомольском — там погибла женщина. А 19 марта на озере Облуцком в Киришском районе ушли под лёд двое мужчин.

Напомним, в Ленинградской области действует запрет на выход на лёд. Спасатели предупреждают: весной лёд становится хрупким и не выдерживает веса человека. Нарушение запрета смертельно опасно — оказавшись в ледяной воде, человек рискует погибнуть от переохлаждения. Спасатели призывают жителей не рисковать жизнью и не выходить на водоёмы до полного схода льда.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленинградской области