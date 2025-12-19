Комблаг Петербурга напомнил, что делать, если человек провалился под лед

Ведомство предупреждает: не выходите на лед, не пускайте туда детей и не проверяйте покрытие на прочность ударом ноги.

В пресс-службе комитета по благоустройству Петербурга напомнили о том, что не все водоемы покрылись прочным льдом. При этом посетители парков и скверов устраивают на нем импровизированные соревнования, катаются на коньках, а также играют в хоккей. Это опасно для жизни.

Ведомство предупреждает: не выходите на лед, не пускайте туда детей и не проверяйте покрытие на прочность ударом ноги. Если вы стали свидетелем беды, позвоните в 112. Не подходите к полынье, чтобы не провалиться самим. Рекомендуется использовать подручные средства для спасения пострадавшего.

Ранее мы рассказывали о том, что мужчина на снегоходе провалился под лед Новоладожского канала и утонул.

Фото: пресс-служба комблага Петербурга