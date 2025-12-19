  1. Главная
Мужчина на снегоходе провалился под лед Новоладожского канала и утонул
Сегодня, 15:43
На месте работал Поисково-спасательный отряд Новой Ладоги.

На территории Волховского района Ленобласти мужчина провалился под лед Новоладожского канала. Местный житель катался на снегоходе, сообщили в МЧС России 6 января. 

На месте работал Поисково-спасательный отряд Новой Ладоги, спасатели извлекли тело погибшего и передали сотрудникам полиции. Все обстоятельства трагедии устанавливаются. 

МЧС России напоминает: выход на лед в зимний период всегда связан с риском для жизни. Особую опасность представляют собой места с течением, устьевые участки рек и каналы. Категорически запрещено выезжать на лед на автомобилях и снегоходах вне специально организованных ледовых переправ. 

Пресс-служба МЧС 

Ранее мы рассказывали о том, что капитан аэролодки отправлен в СИЗО после трагедии в Новой Ладоге. 

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти  

