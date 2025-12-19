Капитан аэролодки отправлен в СИЗО после трагедии в Новой Ладоге

На борту воздушного судна находились пассажиры, не снабжённые индивидуальными средствами спасения.

Водитель аэролодки, обвиняемый в трагедии, повлекшей гибель трех человек в Новоладожском канале, арестован Приморским районным судом Петербурга. Мужчина обвиняется по четвертой части статьи 263 Уголовного кодекса РФ ("нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). Как уточняется в заявлении Объединённой пресс-службы судов города, следствие полагает, что в прошлую пятницу с 18:00 до 20:00 подсудимый Шматко управлял лодкой, будучи пьяным и не имея соответствующего удостоверения на вождение судна.

Согласно материалам дела, водитель допустил столкновение лодки с понтоном моста, что вызвало крушение судна и падение пассажиров в воду, результатом чего стала их гибель.

Фото: пресс-служба Западного МСУТ СК России