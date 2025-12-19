Самолет, летевший в Петербург, экстренно сел в Екатеринбурге

Накануне вечером, 31 декабря, российские аэропорты столкнулись с массовыми ограничениями на авиаперевозки.

Самолет, направлявшийся рейсом Екатеринбург-Петербург, вынужденно приземлился в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Эту информацию изданию "КП-Петербург" подтвердили представители воздушной гавани, сославшись на решение командира экипажа.

По данным пользователей соцсетей, лайнер некоторое время находился в небе над Екатеринбургом, совершив впоследствии экстренную посадку. Напомним, накануне вечером, 31 декабря, российские аэропорты столкнулись с массовыми ограничениями на авиаперевозки. Ограничительные меры коснулись аэропортов Геленджика, Краснодара (Пашковского), Нижнего Новгорода, Калуги, Ульяновска, Тамбова, Самары и Пензы. В утренние часы следующего дня, 1 января, аналогичные ограничения начали действовать в Казани и Нижнекамске.

Режим, получивший название "Ковер", предполагает временный запрет на полёты воздушных судов и предписывает немедленно посадить или вывести из определённой зоны находящиеся в воздухе самолёты либо вертолёты. Подобные меры принимаются в экстренных ситуациях, таких как резкие перемены метеорологических условий, нарушение воздушного пространства иностранными судами или атаки беспилотниками.

Ранее мы сообщили о том, что на Ультрамариновой улице вспыхнул пожар в "однушке".

Фото: Piter.TV