В Новоладожском канале перевернулась лодка, погибли трое

Один человек пострадал, его госпитализировали.

В Новоладожском канале вечером 2 января состоялись спасательные работы. Их провела дежурная смена поисково-спасательного отряда Новой Ладоги, сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленобласти.

В районе базы "Креницы" перевернулась лодка, в ней были четверо. В результате один человек пострадал, трое скончались. Первого госпитализировали в больницу, тела погибших передали полицейским.

Напоминаем, что с 15 ноября 2025 года на всех водных объектах региона официально закрыта навигация для маломерных судов. Аварийно-спасательная служба региона

Ранее мы рассказывали о том, что в озере Самро под Петербургом утонули двое рыбаков. Мужчины провалились под лед водоема.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти