В озере Самро под Петербургом утонули двое рыбаков

Следователи Ленобласти устанавливают обстоятельства гибели двоих рыбаков 1981 и 1984 годов рождения в озере Самро в Сланцевском районе. По предварительным данным, 17 декабря мужчины провалились под лед водоема.

На месте работает следственно-оперативная группа. Проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы. Стартовали поисковые работы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти