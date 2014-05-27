  1. Главная
В озере Самро под Петербургом утонули двое рыбаков
Сегодня, 15:27
По предварительным данным, 17 декабря мужчины провалились под лед водоема.

Следователи Ленобласти устанавливают обстоятельства гибели двоих рыбаков 1981 и 1984 годов рождения в озере Самро в Сланцевском районе. По предварительным данным, 17 декабря мужчины провалились под лед водоема. 

На месте работает следственно-оперативная группа. Проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы. Стартовали поисковые работы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. 

Ранее мы рассказывали о том, что мужчина погиб после падения в Неву у здания Кунсткамеры в Петербурге. 

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти 

