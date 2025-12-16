Из-за погодных условий в Петербурге закрывают парки и сады

Город накрыли грозы и дожди.

В связи с ухудшением погодных условий в Петербурге вечером 9 июня закроют парки, сады и скверы. Город накрыли грозы и дожди, порывы ветра достигнут 15-20 м/с, сообщили в комитете по благоустройству.

Будьте внимательны и осторожны, при возможности переждите пик непогоды в спокойном и сухом месте. Решении об открытии парков и садов будет принято в зависимости от погодных условий. Комитет по благоустройству Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что жителей Северной столицы предупредили о грозах и ливнях 10 июня. Чтобы избежать поражения молнией, важно соблюдать следующие правила: по возможности не выходите из дома, закройте окна и двери. Во время грозы стоит подальше держаться от электропроводки и антенн.

Фото: Piter.TV