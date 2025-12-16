Комблаг продолжает озеленять Петербург: открылись еще три летника

Растения появились в Красносельском районе.

В Петербурге комитет по благоустройству продолжает работы по размещению летников. Об этом сообщили в ведомстве 11 июня.

На разделительной полосе на проспекте Героев садовники установили конструкции вертикального озеленения. Тут выбраны ампельные растения с длинными гибкими побегами. На проспекте Ветеранов разбили ковровые цветники в едином стиле с тагетесами и колеусами. А в сквере вдоль Дудергофского канала реализовали более масштабный проект – два цветника общей площадью свыше 1 тыс. квадратных метров, где высажено около 10 тыс. многолетних растений.

Ранее мы рассказывали о том, что в Александровском саду появятся восемь композиций из цветов, посвященных субъектам России.

Видео: пресс-служба ССП "Красносельское"