В Приозерском районе спасли лыжницу, потерявшуюся в лесу

После успешного возвращения из лесной местности женщина отклонила предложение о предоставлении медицинской помощи.

В Ленинградской области, близ поселка Орехово Приозерского района, сотрудники аварийно-спасательной службы помогли выбраться из леса потерявшейся лыжнице. Эта информация предоставлена представителями областной спасательной службы, сообщает spb.aif.ru.

Вечером 9 января специалистам удалось вывести из лесного массива женщину, которая заблудилась. После успешного возвращения из лесной местности женщина отклонила предложение о предоставлении медицинской помощи.

Спасательные службы настоятельно рекомендуют гражданам, отправляющимся на зимние прогулки, придерживаться мер осторожности: выбирать яркую одежду, брать с собой полностью заряженное мобильное устройство, уведомлять близких о предстоящих маршрутах и стараться не отходить от заранее намеченного пути.

Ранее мы сообщили о том, что разлив нефтепродуктов в реку Вьюн зафиксировали в Ленобласти.

Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО