Разлив нефтепродуктов в реку Вьюн зафиксировали в Ленобласти

Утром 9 января в Всеволожском районе Ленобласти произошел случай утечки нефтепродуктов в реку Вьюн, сообщают региональные службы спасения.

Происшествие зафиксировано рядом с железнодорожным вокзалом Лемболово. На место незамедлительно отправилась группа спасателей из Шлиссельбургского поискового отряда.

В целях предотвращения дальнейшего распространения загрязнения специалисты развернули специальные защитные барьеры на реке. Инцидент находится под контролем сотрудников экстренных служб региона, подробности аварии пока остаются неясными.

Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО