  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Разлив нефтепродуктов в реку Вьюн зафиксировали в Ленобласти
Сегодня, 10:19
96
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Разлив нефтепродуктов в реку Вьюн зафиксировали в Ленобласти

0 0

Происшествие зафиксировано рядом с железнодорожным вокзалом Лемболово.

Утром 9 января в Всеволожском районе Ленобласти произошел случай утечки нефтепродуктов в реку Вьюн, сообщают региональные службы спасения.

Происшествие зафиксировано рядом с железнодорожным вокзалом Лемболово. На место незамедлительно отправилась группа спасателей из Шлиссельбургского поискового отряда.

В целях предотвращения дальнейшего распространения загрязнения специалисты развернули специальные защитные барьеры на реке. Инцидент находится под контролем сотрудников экстренных служб региона, подробности аварии пока остаются неясными.

Ранее мы сообщили о том, что инспектирование магазинов пиротехники прошло в Ленобласти.

Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО

Теги: аварийно-спасательная служба ленобласти, ленобласть
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии