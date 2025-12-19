Разлив нефтепродуктов в реку Вьюн зафиксировали в Ленобласти

Утром 9 января в Всеволожском районе Ленобласти произошел случай утечки нефтепродуктов в реку Вьюн, сообщают региональные службы спасения.
Происшествие зафиксировано рядом с железнодорожным вокзалом Лемболово. На место незамедлительно отправилась группа спасателей из Шлиссельбургского поискового отряда.
В целях предотвращения дальнейшего распространения загрязнения специалисты развернули специальные защитные барьеры на реке. Инцидент находится под контролем сотрудников экстренных служб региона, подробности аварии пока остаются неясными.
Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО
