Инспектирование магазинов пиротехники прошло в Ленобласти

МЧС Ленинградской области проводит проверку торговых точек, торгующих пиротехникой, с целью предотвращения чрезвычайных ситуаций и повышения осведомленности населения о правилах безопасной эксплуатации фейерверков, информирует пресс-служба ведомства.

В рамках проверок сотрудники надзорных органов напоминают продавцам и покупателям о важности соблюдения требований безопасности. Инспекторы ОНД и ПР Лужского района распространили информационные буклеты, содержащие рекомендации по правильному применению пиротехнических устройств.

Особое внимание уделяется проверке наличия обязательных документов, подтверждающих качество продукции, правильности маркировки товара, соответствию условий складирования установленным нормам и правилам выкладки изделий на витрине.

МЧС напоминает, что использование пиротехники должно происходить строго в соответствии с рекомендациями производителя, изложенными в технической документации. Запрещено применять изделия с просроченным сроком годности, признаками повреждений, отсутствием сопроводительных бумаг и сертификации качества.

Использование пиротехнических изделий недопустимо в закрытых помещениях, зданиях, конструкциях, а также на открытых площадках повышенной опасности, таких как крыши, балконы, близость к линиям электропередач и зеленым насаждениям.

Кроме того, МЧС Санкт-Петербурга составило перечень официальных площадок, специально отведённых для безопасного запуска салютов и фейерверков.

Фото: прес-служба МЧС Ленобласти