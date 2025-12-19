Молочные фермы надоили почти 4 тыс. тонн молока в первый день нового года

Местные хозяйства успешно справляются с задачей поставки высококачественного продукта

В первый день 2026 года молочные фермы Ленинградской области показали высокие достижения, собрав рекордные объемы молока — 3758 тонн. Об успехах фермеров официально информировал региональный административный ресурс в своем Telegram-канале.

Местные хозяйства успешно справляются с задачей поставки высококачественного продукта, что приобретает особую значимость в холодное время года.

Например, предприятие "Лосево" планирует увеличить выработку молока до объема свыше 30 тысяч тонн. Надой с одной коровы в среднем сможет составить внушительную цифру – 10 373 килограмма.

Ранее Ленобласть увеличила денежный эквивалент земельного сертификата до 450 тыс. рублей.

