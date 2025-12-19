  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Молочные фермы надоили почти 4 тыс. тонн молока в первый день нового года
Сегодня, 14:32
111
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Молочные фермы надоили почти 4 тыс. тонн молока в первый день нового года

0 0

Местные хозяйства успешно справляются с задачей поставки высококачественного продукта

В первый день 2026 года молочные фермы Ленинградской области показали высокие достижения, собрав рекордные объемы молока — 3758 тонн. Об успехах фермеров официально информировал региональный административный ресурс в своем Telegram-канале.

Местные хозяйства успешно справляются с задачей поставки высококачественного продукта, что приобретает особую значимость в холодное время года. 

Например, предприятие "Лосево" планирует увеличить выработку молока до объема свыше 30 тысяч тонн. Надой с одной коровы в среднем сможет составить внушительную цифру – 10 373 килограмма.

Ранее Ленобласть увеличила денежный эквивалент земельного сертификата до 450 тыс. рублей.

Фото: Pxhere

Теги: ленобласть, фермы
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии