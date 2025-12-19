Ленобласть увеличила денежный эквивалент земельного сертификата до 450 тыс. рублей

Получателями сертификата могут стать семьи, желающие приобрести земельный участок, погасить ипотеку, подключить коммуникации либо купить жилье.

В Ленинградской области увеличилась сумма земельного сертификата, предоставляемого гражданам, до 450 тысяч рублей. Эту новость обнародовал губернатор региона Александр Дрозденко в своём Telegram-канале.

Получателями сертификата могут стать семьи, желающие приобрести земельный участок, погасить ипотеку, подключить коммуникации либо купить жилье. Граждане, участвовавшие в специальной военной операции, получат доступ к выплате после окончания срока действия договора.

Александр Дрозденко добавил, что прошлогодними средствами сертификата воспользовались около одной тысячи семей. Таким образом, программа продолжает развиваться и поддерживать жителей региона в решении вопросов недвижимости и улучшения жилищных условий.

