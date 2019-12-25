Мужчина провалился под лёд на озере Силанде

В понедельник, 23 марта, в поисково-спасательный отряд Шлиссельбурга поступило тревожное сообщение об инциденте на озере Силанде во Всеволожском районе. По предварительной информации, вблизи посёлка Стеклянный мужчина провалился под лёд. Об этом сообщает аварийно-спасательная служба Ленобласти.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и смогли извлечь тело погибшего из воды.

После этого тело передали сотрудникам правоохранительных органов для проведения дальнейших следственных действий.

