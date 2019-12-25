Мужчина провалился под лёд на озере Силанде
Сегодня, 13:59
Мужчина провалился под лёд на озере Силанде

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и смогли извлечь тело погибшего из воды.

В понедельник, 23 марта, в поисково-спасательный отряд Шлиссельбурга поступило тревожное сообщение об инциденте на озере Силанде во Всеволожском районе. По предварительной информации, вблизи посёлка Стеклянный мужчина провалился под лёд. Об этом сообщает аварийно-спасательная служба Ленобласти. 

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и смогли извлечь тело погибшего из воды. 

После этого тело передали сотрудникам правоохранительных органов для проведения дальнейших следственных действий.

Ранее мы сообщили о том, что у поселка Торфяное мужчина провалился под лед озера и погиб.

Фото: Pxhere

