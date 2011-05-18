У поселка Торфяное мужчина провалился под лед озера и погиб
Сегодня, 14:20
В Приозерском районе состоялись поисковые работы 18 марта, рассказали в Аварийно-спасательной службе Ленинградской области. 

В поисково-спасательный отряд Приозерска сегодня поступили сведения о том, что мужчина провалился под лед озера Комсомольское, которое расположено вблизи поселка Торфяное. Дежурная смена извлекла его тело из водоема и передала сотрудникам полиции. По факту трагедии организована проверка, обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: шестерых рыбаков эвакуировали со льда в Финском заливе в Петербурге. На Васильевском острове мужчины оказались отрезаны от берега из-за промоин, образовавшихся в результате аномального тепла.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти 

