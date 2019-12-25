Шестерых рыбаков эвакуировали со льда в Финском заливе

Спасатели помогли любителям зимней ловли выбраться с акватории Финского залива. Рыбаки оказались отрезаны от берега из-за промоин, образовавшихся в результате аномального тепла.

В Северной столице сотрудники МЧС провели операцию по спасению любителей подледного лова. Инцидент произошел в акватории Финского залива неподалеку от Косой линии на Васильевском острове. Шестеро человек вышли на ледовое покрытие, однако самостоятельно вернуться на сушу уже не могли.

Как пояснили в пресс-службе главного управления МЧС по городу, причиной стали промоины, которые образовались в ледовом поле. Рыбаки оказались в ловушке, спасателей пришлось вызывать на помощь. Прибывшие специалисты эвакуировали всех шестерых любителей опасной рыбалки.

Стоит отметить, что в Петербурге уже длительное время сохраняется аномально теплая погода. В дневные часы температура регулярно поднимается выше отметки в плюс 10 градусов. Метеорологи зафиксировали пять случаев подряд, когда среднесуточная температура воздуха побила исторические рекорды для этих дат.

Учитывая сложную ледовую обстановку, с 16 марта на территории города введен официальный запрет на выход людей на лед Финского залива и всех прочих водоемов. Несмотря на это, рыбаки продолжают рисковать жизнью.

Фото: pxhere