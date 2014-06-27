Два подвыпивших друга избили интернет-знакомого на улице Хошимина

Конфликт произошёл в гостях во время распития спиртного.

Полиция Выборгского района Санкт-Петербурга задержала двоих молодых людей по подозрению в избиении 18-летнего горожанина, с которым они познакомились в интернете. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Согласно информации правоохранителей, 20 декабря в полицию поступило сообщение о госпитализации 18-летнего мужчины в тяжёлом состоянии. В ходе проверки было установлено, что инцидент произошёл в ночь на 20 декабря в квартире на улице Хошимина.

Молодой человек пришёл в гости к малознакомому, с которым ранее общался в соцсетях. Во время совместного распития спиртного между ними возник конфликт, в результате которого гостю были нанесены телесные повреждения. Также у него похитили мобильный телефон и документы. После этого пострадавший самостоятельно покинул квартиру и обратился за помощью в полицию.

В тот же день сотрудники уголовного розыска задержали двоих подозреваемых — 21-летнего и 19-летнего жителей Петербурга. Задержания были произведены по месту их жительства. В отношении них составлены административные протоколы по статье о мелком хулиганстве, они помещены в камеры для административно задержанных.

Фото: Piter.TV