Нетрезвая женщина устроила бой с фельдшером скорой помощи на Белевском проспекте

Медик получил удары по голове в салоне автомобиля во время транспортировки пациентки.

Полиция проводит проверку по факту нападения на сотрудника скорой медицинской помощи. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, 20 декабря 40-летний фельдшер бригады скорой помощи обратился в полицию с заявлением о причинении ему телесных повреждений при исполнении служебных обязанностей. Выяснилось, что инцидент произошёл в ночь на 20 декабря. Бригада выезжала по вызову "лежит человек" на Белевский проспект.

На месте медики обнаружили и погрузили в машину 47-летнюю женщину, находившуюся в состоянии сильного алкогольного опьянения, для госпитализации. Во время транспортировки пациентка пришла в сознание и, находясь в салоне автомобиля, нанесла фельдшеру несколько ударов кулаком по голове. После доставки в больницу женщина была госпитализирована. Фельдшер самостоятельно обратился за медицинской помощью.

В тот же день сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую по месту её жительства. В отношении женщины составлен протокол об административном правонарушении по статье 6.1.1 КоАП РФ ("Побои"), она помещена в камеру для административно задержанных. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.TV