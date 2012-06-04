Обвиняемый в убийстве девушки в ОАЭ россиянин задержан в Петербурге

Мужчина, по версии следствия, убил женщину в отеле.

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга во взаимодействии со Следственным комитетом РФ и правоохранительными органами Объединённых Арабских Эмиратов задержали 41-летнего гражданина России. Его подозревают в убийстве 25-летней женщины, тело которой было обнаружено в одном из отелей Дубая. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительной информации, преступление было совершено в период с 17 по 18 декабря. Мужчина, который, как предполагается, ранее состоял в близких отношениях с потерпевшей, выследил её и в отеле нанёс несколько проникающих ножевых ранений, от которых она скончалась на месте. После этого подозреваемый покинул территорию ОАЭ.

В результате реализации комплекса оперативно-разыскных мероприятий, проведённых сотрудниками ГУУР МВД России совместно с сотрудниками уголовного розыска Петербургского главка, фигурант был установлен и задержан после возвращения в Российскую Федерацию. Ирина Волк, официальный представитель МВД России

По факту убийства следственными органами возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ (убийство). Задержанный доставлен в следственные органы для проведения процессуальных действий.

Ранее Piter.TV сообщал, что ограбившего ПВЗ в Колпино подростка в капюшоне и маске задержали.

Фото: pxhere