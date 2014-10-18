Ограбившего ПВЗ в Колпино подростка в капюшоне и маске задержали

Полиция Колпинского района Санкт-Петербурга задержала 17-летнего жителя города, подозреваемого в вооружённом ограблении пункта выдачи заказов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Инцидент произошёл вечером 3 декабря в пункте выдачи на Загородной улице. По данным полиции, неизвестный в маске и капюшоне вошёл в помещение, открыто похитил четыре новых мобильных телефона и скрылся. Ущерб от действий грабителя составил 317 758 рублей. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 161 Уголовного кодекса РФ (грабёж).
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска удалось установить и задержать подозреваемого. Им оказался 17-летний неработающий житель Петербурга. При обыске у него были обнаружены и изъяты все похищенные телефоны.
Фото: Piter.TV
