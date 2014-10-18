Экс-прокурора отправили в СИЗО по делу о незаконной миграции в Петербурге

Подозреваемого и его сообщников обвиняют в подделке документов для продления трудовых патентов.

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал почти на два месяца бывшего сотрудника правоохранительных органов, обвиняемого в организации незаконной миграции. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов города.

По версии следствия, мужчина, ранее работавший в прокуратуре и Следственном комитете, вместе с сообщниками организовал преступную схему. С начала 2020 года и вплоть до сентября 2025 года они представляли в управление по вопросам миграции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти подложные документы для не менее чем восьми иностранных граждан. На основании этих фальшивок мигрантам незаконно продлевали трудовые патенты, дающие право на работу и пребывание в России. За свои "услуги" злоумышленники получали денежное вознаграждение.

Следствие, ходатайствуя об аресте, указало на серьёзность предъявлённого обвинения, материальное положение подозреваемого, а также на его многочисленные связи, сформированные за годы работы в надзорных и следственных органах.

Фигурант был задержан 17 декабря, на следующий день ему предъявили официальное обвинение по части 3 статьи 322.1 Уголовного кодекса РФ (организация незаконной миграции, совершённая организованной группой). Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 февраля 2026 года.

