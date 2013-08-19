Подросток во время ссоры чуть не убил дедушку и бабушку под Петербургом

Юноша нанёс ножевые ранения пожилым родственникам.

В городе Сясьстрой Волховского района Ленинградской области задержан 17-летний подросток, подозреваемый в попытке убийства своих родственников.

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, всё произошло вечером 18 декабря. В полицию поступило сообщение о том, что подросток нанёс ножевые ранения себе и своим родственникам. Прибывшие на место полицейские установили, что инцидент произошёл в квартире на улице Карла Маркса. Подозреваемый в ходе конфликта нанёс несколько ударов ножом двум пожилым родственникам. С места происшествия был изъято холодное оружие.

На следующий день из медицинского учреждения в полицию поступило уведомление о госпитализации двух пенсионеров. Их состояние оценивается как средней степени тяжести и удовлетворительное. По факту произошедшего следствием возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту "а" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ (покушение на убийство двух лиц). Подросток задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Основной мотив, по предварительным данным, — разлад в семье. В настоящее время следователи детально устанавливают все обстоятельства и причины трагедии.

Фото: Piter.TV