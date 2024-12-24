Спасатели искали заблудившуюся в лесу Лужского района женщину

Ночью спасателями женщина была обнаружена.

В Лужском районе спасатели и волонтеры искали заблудившуюся пожилую женщину. Об этом сообщили в Аварийно-спасательной службе ЛО.

Поздно вечером 11 сентября спасатели поисково-спасательного отряда г. Тосно выезжали в лесной массив в район СНТ Дивное. Там заблудилась пожилая женщина. В поисках также принимали участие добровольцы ПСО "Пойдем найдем" города Луга.

Ночью спасателями женщина была обнаружена, выведена и доставлена домой.

Ранее жительница Гатчинского района заблудилась в лесу, гуляя с собаками.

Фото: Telegram/ Аварийно-спасательная служба ЛО