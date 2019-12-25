  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Водитель Fiat Doblo врезался в КамАЗ и погиб в Лужском районе
Сегодня, 10:47
151
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Водитель Fiat Doblo врезался в КамАЗ и погиб в Лужском районе

0 0

Все обстоятельства и причины ДТП устанавливают правоохранители.

Полицейские проводят проверку по факту смертельной аварии в Лужском районе. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Вечером 7 декабря на трассе "Петербург — Псков" в деревне Кузнецово 62-летний житель Псковской области за рулем Fiat Doblo не справился с управлением и врезался в стоявший КамАЗ мужчины 53 лет. В результате от полученных повреждений скончался водитель иномарки. 

Все обстоятельства и причины ДТП устанавливают правоохранители. 

Ранее на Piter.TV: полиция начала проверку по факту смертельной аварии на КАД во Фрунзенском районе. Погиб водитель "Газели". 

Фото: Piter.TV 

Теги: лужский район, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии