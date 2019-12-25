Водитель Fiat Doblo врезался в КамАЗ и погиб в Лужском районе

Все обстоятельства и причины ДТП устанавливают правоохранители.

Полицейские проводят проверку по факту смертельной аварии в Лужском районе. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 7 декабря на трассе "Петербург — Псков" в деревне Кузнецово 62-летний житель Псковской области за рулем Fiat Doblo не справился с управлением и врезался в стоявший КамАЗ мужчины 53 лет. В результате от полученных повреждений скончался водитель иномарки.

Все обстоятельства и причины ДТП устанавливают правоохранители.

Фото: Piter.TV