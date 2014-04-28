Полиция начала проверку по факту смертельной аварии на КАД во Фрунзенском районе

В результате столкновения 36-летний водитель "Газели" погиб на месте происшествия.

Поздно вечером 7 декабря, около 23:00, на 61-м км внутреннего кольца КАД Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Водитель автомобиля марки "Газель", направлявшийся от проспекта Обуховской Обороны в сторону улицы Софийская, врезался в остановившийся после другого инцидента грузовик Volvo FH с полуприцепом, с 56-летним водителем за рулём. В результате столкновения 36-летний водитель "Газели" погиб на месте происшествия вследствие серьёзных травм.

Правоохранительными органами ведётся расследование обстоятельств случившегося.

Фото: Piter.TV