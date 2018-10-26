Сосед похвастался машиной и вместе с другом рухнул в Неву на набережной Лейтенанта Шмидта

Один мужчина погиб, второй смог выбраться из воды и добраться до берега.

В Санкт-Петербурге на набережной Лейтенанта Шмидта произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, около 4:40 утра водитель автомобиля Haval H3 не справился с управлением, врезался в ограждение и упал в Неву у дома 45.

В машине находились двое мужчин 27 и 35 лет. После падения старшему, 35-летнему, удалось самостоятельно выбраться из ледяной воды и добраться до берега. Тело его 27-летнего знакомого позже извлекли из реки спасатели, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Фото: Telegram / Дорожный инспектор

Как пояснил Telegram-канал "Дорожный инспектор", предварительной причиной инцидента могла быть импровизированная "гонка" или демонстрация возможностей автомобиля между двумя соседями, возвращавшимися из гостей. Однако официально эта информация не подтверждена.

Фото: Telegram / Дорожный инспектор

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. Сотрудники ГИБДД устанавливают, кто именно из находившихся в автомобиле мужчин был за рулём в момент аварии, и все обстоятельства произошедшего.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области