Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП с затонувшей машиной в Лужском районе
Сегодня, 14:43
В салоне обнаружили труп мужчины, предположительно, водителя.

Полицейские проводят проверку по факту смертельной аварии с затонувшим автомобилем. Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, днем 1 ноября на 2-м километре трассы "Ящера — Дивенская — Кузнецово" в Лужском районе машина Jeep Grand Cherokee вылетела с автодороги в кювет с опрокидыванием на крышу в водоем. 

В салоне обнаружили труп мужчины, предположительно, водителя. Личность погибшего устанавливается. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Красном Селе погибла пассажирка авто Toyota, пьяный водитель которого врезался в столб. 

Фото: Piter.TV 

