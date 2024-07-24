Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП с затонувшей машиной в Лужском районе

В салоне обнаружили труп мужчины, предположительно, водителя.

Полицейские проводят проверку по факту смертельной аварии с затонувшим автомобилем. Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, днем 1 ноября на 2-м километре трассы "Ящера — Дивенская — Кузнецово" в Лужском районе машина Jeep Grand Cherokee вылетела с автодороги в кювет с опрокидыванием на крышу в водоем.

В салоне обнаружили труп мужчины, предположительно, водителя. Личность погибшего устанавливается.

