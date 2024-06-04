  1. Главная
В Красном Селе погибла пассажирка авто Toyota, пьяный водитель которого врезался в столб
Сегодня, 9:20
В Красном Селе погибла пассажирка авто Toyota, пьяный водитель которого врезался в столб

Все обстоятельства трагедии устанавливает полиция.

Правоохранители проводят проверку по факту смертельной аварии в Красном Селе. 

Как сообщили 1 ноября в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, минувшей ночью на улице Свободы 25-летний нетрезвый водитель автомобиля Toyota Altezza не справился с управлением и врезался в опору освещения. В результате от полученных травм скончалась 24-летняя пассажирка. Все обстоятельства трагедии устанавливает полиция. 

Ранее мы рассказывали о том, что возле деревни Парицы водитель Skoda насмерть сбил пешехода. 

Фото: Telegram / Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село 

