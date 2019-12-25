Возле деревни Парицы водитель Skoda насмерть сбил пешехода

Мужчина скончался на месте ДТП.

Правоохранители Гатчинского района проводят проверку по факту смертельной аварии возле деревни Парицы. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Накануне вечером в полицию поступили сведения о ДТП на 1-м километре трассы "Гатчина — Ополье". Водитель Skoda Yeti в возрасте 31 года, двигаясь в сторону поселка Войсковицы, вне зоны пешеходного перехода сбил 50-летнего мужчину. Пешеход скончался на месте. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Фото: Piter.TV