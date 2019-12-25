  1. Главная
Возле деревни Парицы водитель Skoda насмерть сбил пешехода
Сегодня, 10:49
101
Мужчина скончался на месте ДТП.

Правоохранители Гатчинского района проводят проверку по факту смертельной аварии возле деревни Парицы. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Накануне вечером в полицию поступили сведения о ДТП на 1-м километре трассы "Гатчина — Ополье". Водитель Skoda Yeti в возрасте 31 года, двигаясь в сторону поселка Войсковицы, вне зоны пешеходного перехода сбил 50-летнего мужчину. Пешеход скончался на месте. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге будут судить водителя, из-за которого пострадала пассажирка автобуса. Женщина упала и получила травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.

Фото: Piter.TV 

Теги: парицы, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

