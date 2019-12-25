В Невском районе автомобиль насмерть сбил женщину на "красный"

Полиция Невского района проводит проверку по факту смертельного ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В субботу, 25 апреля, в 22:21 у дома 39 по улице Народной 48-летний водитель, управляя автомобилем "Инфинити QX56", совершил наезд на неустановленную женщину. Пешеход переходила проезжую часть на запрещающий сигнал светофора в зоне регулируемого пешеходного перехода.

В результате ДТП женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия. Личность погибшей в настоящее время устанавливается. По факту аварии проводится проверка.

Фото: пресс-служба ГАИ