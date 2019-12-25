Под Петербургом задержали помощника организатора незаконной миграции 30 иностранцев

Полицейские выявили схему фиктивной регистрации мигрантов.

Накануне, 22 апреля, в результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские УМВД России "Гатчинское" Ленинградской области выявили факт нарушения миграционного законодательства, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По оперативной информации, в марте 2025 года 43-летний житель Северной столицы организовал незаконную постановку на миграционный учёт граждан из различных сопредельных государств за денежное вознаграждение. Для этого он находил приезжих, которым нужна была регистрация в России, а также подыскивал жителей Гатчинского района, согласных прописать у себя иностранцев без их фактического проживания.

В результате противоправной деятельности на учёт было поставлено не менее 30 иностранных граждан. Уже 23 апреля в 23:20 у дома 9А по улице Куйбышева в деревне Малое Верево Гатчинского района опергруппа уголовного розыска задержала помощника организатора — 33-летнего гражданина из Центральной Азии. Он был причастен к поиску иностранцев, желающих получить фиктивную прописку.

Следственное управление УМВД России "Гатчинское" возбудило уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Иностранный помощник задержан на основании ст. 91 УПК РФ.

Приняты меры к розыску и задержанию организатора преступной схемы. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются для установления иных причастных лиц. Материалы расследования направлены в миграционную службу для решения вопроса о выдворении приезжих за нарушение миграционного законодательства РФ.

