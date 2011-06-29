В Петербурге будут судить водителя, из-за которого пострадала пассажирка автобуса

Женщина упала и получила травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.

Прокуратура Красносельского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летнего мужчины. Ему вменяют п. "б" ч. 2 ст. 264 УК РФ.

Как сообщили в надзорном ведомстве, в октябре 2023 года водитель автобуса, приближаясь к пересечению улицы Пограничника Гарькавого и Новобелицкой улицы, не выдержал дистанцию до остановившегося впереди авто. Чтобы избежать ДТП, обвиняемый применил экстренное торможение.

В результате 76-летняя пассажирка общественного транспорта упала в салоне и получила травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что на КАД около Кронштадта столкнулись Lada и Volkswagen. Есть пострадавшие.

Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга