Сегодня, 12:55
В Петербурге будут судить водителя, из-за которого пострадала пассажирка автобуса

Женщина упала и получила травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.

Прокуратура Красносельского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летнего мужчины. Ему вменяют п. "б" ч. 2 ст. 264 УК РФ. 

Как сообщили в надзорном ведомстве, в октябре 2023 года водитель автобуса, приближаясь к пересечению улицы Пограничника Гарькавого и Новобелицкой улицы, не выдержал дистанцию до остановившегося впереди авто. Чтобы избежать ДТП, обвиняемый применил экстренное торможение. 

В результате 76-летняя пассажирка общественного транспорта упала в салоне и получила травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что на КАД около Кронштадта столкнулись Lada и Volkswagen. Есть пострадавшие. 

Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

Теги: прокуратура, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

