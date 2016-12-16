  1. Главная
На КАД около Кронштадта столкнулись Lada и Volkswagen. Есть пострадавшие
Сегодня, 15:25
На КАД около Кронштадта столкнулись Lada и Volkswagen. Есть пострадавшие

Предварительно, иномарка заглохла на дороге, поскольку в бензобаке закончилось топливо.

Росгвардейцы заметили серьезное ДТП на Кольцевой автодороге около Кронштадта и вызвали спасателей. Пострадали два человека, сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Авария случилась накануне вечером. Авто Lada врезалось на высокой скорости в остановившуюся машину Volkswagen. Место происшествия оперативно оцепили, были включены спецсигналы на патрульном автомобиле. Медики диагностировали у одного из пострадавших травмы лица, а у другого – переломы ребер. 

Предварительно, иномарка заглохла на дороге, поскольку в бензобаке закончилось топливо. Водитель "Нивы" не успел среагировать. 

Ранее мы рассказывали о том, что на трассе "Нева" водитель EXEED врезался в машину, перекрывавшую ДТП. Пострадали двое. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 

