На КАД около Кронштадта столкнулись Lada и Volkswagen. Есть пострадавшие

Росгвардейцы заметили серьезное ДТП на Кольцевой автодороге около Кронштадта и вызвали спасателей. Пострадали два человека, сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Авария случилась накануне вечером. Авто Lada врезалось на высокой скорости в остановившуюся машину Volkswagen. Место происшествия оперативно оцепили, были включены спецсигналы на патрульном автомобиле. Медики диагностировали у одного из пострадавших травмы лица, а у другого – переломы ребер.

Предварительно, иномарка заглохла на дороге, поскольку в бензобаке закончилось топливо. Водитель "Нивы" не успел среагировать.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти