На трассе "Нева" водитель EXEED врезался в машину, перекрывавшую ДТП. Пострадали двое

Правоохранители Тосненского района проводят проверку по факту аварии с пострадавшими на трассе М-11 "Нева". В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

На 653-м километре автодороги накануне 43-летний водитель EXEED наехал на автомобиль Ford Transit, который стоял в средней полосе с включенными проблесковыми маячками и перекрывал ранее совершенную аварию.

В результате водитель и 34-летняя пассажирка EXEED получили травмы, их госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти