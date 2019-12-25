  1. Главная
На трассе "Нева" водитель EXEED врезался в машину, перекрывавшую ДТП. Пострадали двое
Сегодня, 8:45
109
Правоохранители Тосненского района проводят проверку по факту аварии с пострадавшими на трассе М-11 "Нева". В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

На 653-м километре автодороги накануне 43-летний водитель EXEED наехал на автомобиль Ford Transit, который стоял в средней полосе с включенными проблесковыми маячками и перекрывал ранее совершенную аварию. 

В результате водитель и 34-летняя пассажирка EXEED получили травмы, их госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: грузовик сбил трехлетнего мальчика на Верхне-Каменской улице в Петербурге. 

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти 

