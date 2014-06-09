Грузовик сбил трехлетнего мальчика на Верхне-Каменской

Ребенок был госпитализирован с закрытой травмой живота и переломом бедра в тяжелом состоянии.

В воскресенье, 26 октября, в 19:00, у дома 11 по улице Верхне-Каменской в Петербурге, 40-летний водитель, управляя малотоннажным грузовым автомобилем Iveco Daily, не убедился в безопасности манёвра и совершил наезд на трехлетнего мальчика, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на беговеле, находясь в сопровождении родителей.Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

В результате ДТП ребенок был госпитализирован с закрытой травмой живота и переломом бедра в тяжелом состоянии.

Установлено, что водитель за 2025 привлекался к административной ответственности 26 раз. Полиция проводит проверку по факту ДТП, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.TV